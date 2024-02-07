محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف، عقب صلاة المغرب، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، وفضيلة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وعدد من الأئمة والدعاة.

ابتهالات وادعية دينية

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ابتهالات وأدعية دينية لفضيلة المبتهل الشيخ سيد على حسن، ثم كلمة لفضيلة الشيخ جمعة عبد الفتاح محمد، أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً على ضرورة التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

ومن جانبه، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية لشعب مصر وأهالى محافظة الفيوم، بهذه المناسبة الطيبة، ذكرى الإسراء والمعراج التي تُمثل آية من آيات الله التي ﻻ تُعد وﻻ تحصى، وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من المعاني النبيلة للمناسبات الإسلامية العطرة والتأسي بأخلاق النبى صلي الله عليه وسلم فى جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

كما أكد المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نحقق لمصر نهضتها التى نسعى إليها، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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