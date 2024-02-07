سفيرة مصر لدى موريشيوس تقدم أوراق اعتمادها

استقبل الرئيس الموريشي بريثفيرا جسينغ روبون Prithvirajsing Roopun السفيرة عبير علم الدين، حيث قامت بتسليم أوراق الاعتماد كسفير لجمهورية مصر العربية لدى موريشيوس.



وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا الرئيس الموريشي السفيرة علم الدين إلى جلسة مباحثات خاصة، حيث نقلت تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأعربت عن تطلع الجانب المصري لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي والطاقة النظيفة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والمواقف المصرية من مجمل الأوضاع الإقليمة والدولية، بما فى ذلك الأوضاع فى قطاع غزة.

وقد أشاد الرئيس الموريشي بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، داعياً إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.