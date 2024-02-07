محافظ الأقصر: يوم الشهيد هو أعظم الأيام خلوداً فى تاريخ أمتنا

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حفل يوم الشهيد ، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر.

بحضور اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر والاستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر وهدي مغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعددا من رؤساء المدن وكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية.





وقام محافظ الأقصر ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من ابناء محافظة الأقصر.



وفي كلمته وجه محافظ الأقصر التحية لارواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن واستعادة الأمن والاستقرار معرباً عٔن سعادتة بالمشاركة فى الاحتفال بيوم من أعظم الأيام خلوداً فى تاريخ أمتنا وهو يوم الشهيد.



وفى نهاية الحفل، تبادل محافظ الأقصر ومدير جمعية المحاربين ومدير أمن الأقصر ورئيس الجامعة الدروع حيث سلم مدير الجمعية درع الجمعية لمحافظ الأقصر فيما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير جمعية المحاربين القدماء.