مدير تعليم نجع حمادي يبحث مع مديري المدارس استعدادات الترم الثاني

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأربعاء، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، اجتماعا موسعا، استهدف مديري المدارس الإعدادية، والثانوية العام والفني، وذلك لمناقشة وبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

بحث الاجتماع، العديد من النقاط المهمة، والتي من شأنها تحقيق الانضباط الإداري، وحسن سير العملية التعليمية، والتي من بينها الاهتمام بمستوي النظافة العامة بالمباني المدرسية، ومتابعة موقف الكنب المدرسية بالمخازن وتسليمها للطلاب أولا بأول، والاستمرار في تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، والانتهاء من إعداد السجلات المدرسية، ومتابعة سجلات المعلمين " الإعداد - 5 سلوك " وخلافه من السجلات الأخري.

ونبه علي ضرورة ممارسة الأنشطة التربوية، والمشاركة الإيجابية في مختلف المسابقات التي تعقد بواسطة الوزارة، أو المديرية، أو الإدارة التعليمية، كون الأنشطة التربوية أحد ركائز العملية التعليمية المهمة التي لا يجب إهمالها، لدورها المهم في بناء شخصية الطالب.

أتي ذلك بحضور عنتر حسين عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، والأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي، و المهندس حازم زيدان مدير التعليم الفني، وأحمد خليفة عضو المتابعة وتقويم الأداء، ووليد مغربي رئيس قسم البيئة والسكان.