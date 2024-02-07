رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية

ترأس رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الأربعاء، لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ، والدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد السابق.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها لخطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

و أكد حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة، وبحيادية كاملة، وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.