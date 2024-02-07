نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا موقف تنفيذ مشروع محور ناهيا بولاق بكرداسة

تابع أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.



كما تابع النائب نسب تنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بقرية برك الخيام، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة .



وأختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة كرداسة.



حيث تابع النائب أعمال التوسعة والرصف بطريق بني مجدول أبورواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتي طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبورواش

وجه النائب بسرعة الأنتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ .



رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة ومديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.