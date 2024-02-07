محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل لشئون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري ،
والمستشار عماد الدين عبد السميع رئيس محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية ،
والمستشار علي عبد الباري ، والمستشار أحمد الجوهري ، والمستشار أحمد شكر أعضاء المكتب الفني بهيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقاري لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .
وقال " مختار " خالص الشكر والتقدير لرجال القضاء الشامخ علي تقديم التهنئة لشعب الدقهلية العظيم بمناسبة عيدهم القومي و علي جهودهم المبذولة لتطبيق العدالة وتطبيق القانون والحفاظ علي حقوق المواطنين .