محافظ الدقهلية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالمنصوره .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، وقيادات مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وقال " مختار" خالص تهاني القلبية للأمة العربية والإسلامية وللشعب المصري العظيم ولابناء الدقهلية بهذه المناسبة العطرة والعزيزة علي قلوب المسلمين جميعا والتي تأتي تزامناً مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي .

وألقي وكيل وزارة الاوقاف كلمة بهذه المناسبة تحت عنوان "من دروس الاسراء والمعراج الفرج بعد الشده "، قال خلالها لاشك وأن

الإسراء والمعراج رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية ومعجزة ثابته وراسخه في وجدان الأمة جائت تكريماً لخاتم الأنبياء والمرسلين ، مشيراً إلي ان هنا يتجلي درس عظيم من دروس الإسراء والمعراج وهو أن مع العسر يسرا وأن بعد الشده فرجا وأن المحن تتبعها المنح وأن النصر مع الصبر فقد جائت الإسراء والمعراج في وسط هذه الظروف العصيبه والمحن القاسية لتتجلي رحمة الله عز وجل بنبيه الكريم ( صلي الله عليه وسلم)

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