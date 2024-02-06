التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن استمرارية مبادرة “حياة كريمة”، مشددًا على أنه تم تسليم وتشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مبادرة حياة كريم ة

وأوضح “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي أم سي"، أن ما تم تسليمه من مجمعات الخدمات الحكومية هو من أصل 332 مجمعًا جاري تأسيسها.

وشدد على أن هذه المجمعات تهدف لخدمة مواطني قرى حياة كريمة، موضحًا أنه يتم تقديم من خلال هذه المجمعات كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية داخل مختلف القرى والمراكز، مؤكدًا أن المجعمات التي تقدمها حياة كريمة تقدم أيضًا خدمات التوثيق والبريد و خدمات التضامن الاجتماعي و التموين وغيرها من الخدمات الأخرى.

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعد عصر اليوم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

إزالة التعديات علي الأراضي

وفي بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة استعدادات محافظة الغربية لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، حيث أشار اللواء هشام آمنة علي أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأشار الدكتور طارق رحمي الي انه سيعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية بحضور ممثلي جهات الولاية لتحقيق مستهدفات موجة الازالة القادمة وتقديم كل الدعم اللازم، مشيرا إلى متابعته المستمرة لمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة والتي تستهدف مركز زفتى ويضم المركز 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا من خلال 876 مشروعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، حيث تم تنفيذ 675 مشروعا وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكبارى وغيرها من القطاعات الخدمية ، كما ناقش اللواء هشام آمنة مع الدكتور طارق رحمى آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث يجرى تنفيذ 21 مشروعاً بمركز زفتى تتضمن 8 أسواق و5 مواقف سيارات و8 نقاط إطفاء.

