الدقهلية : صرف أجهزة تعويضية ومساعدات مالية لعدد من الأسر الأولي بالرعاية

اختتم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء فاعليات برنامج " بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بصرف أجهزة تعويضية ومساعدات مالية لعدد من الأسر الأولي بالرعاية ، ويهدف برنامج بالوعي إلى رفع مستوى الوعي لدى الفئات والأسر الأولي بالرعاية والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصادياً ، والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية من داخل الديوان العام للمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة رامونا كنعان والدكتورة أمال ذكي مستشاري وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي ، والدكتور أحمد شاهين منسق وزارة التضامن لبرنامج وعي ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " الي أن من أولي أولويات فخامة الرئيس السيسي تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية وتمكينهم اقتصاديا من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة ومساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإضافة إلي تقديم مشروعات لتوفير مصدر رزق لهم .

وثمن " مختار " دور وزارة التضامن الاجتماعي علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030ف

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير له كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

وفي إطار احتفالات محافظة الدقهليه بعيدها القومي وتحت شعار " يوم في حب مصر