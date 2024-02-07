بالخطوات.. طريقة عمل فطيرة قوانص الدجاج بزيت الزيتون

فطيرة قوانص الدجاج من الاختراعات التي يمكنك تحضيرها لأسرتك لتجددي سفرتك بأشهى الوصفات، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

فطيرة قوانص الدجاج

طريقة عمل فطيرة قوانص الدجاج

المقادير

- قوانص : نصف كيلو (الدجاج / مغسولة)

- صدر دجاج : 1 صدر

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة (البكر)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- دبس رمان : 3 ملاعق كبيرة

- بهار دجاج : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بصل : 1 حبة (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- فلفلة أحمر : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- عسل : ملعقة كبيرة (خام)

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- عجينة بف باستيري : عبوة (عجينة جاهزة مذابة من التجميد، وعلى شكل دائري، بحجم قالب التارت الصغير)

- بيض : 1 حبة (مخفوق)

- كريمة طبخ : ملعقة كبيرة (مخفوقة)

طريقة التحضير

قطعي صدور الدجاج إلى مربعات صغيرة، وشوحيها بالزيت حتى الإستواء.

اغسلي قوانص الدجاج جيداً، وقومي بتصفيتها من الماء، ثم شوحيها بالقليل من الزيت، وضعي الدجاج والقوانص معاً، وأضيفي الليمون، ودبس الرمان، وبهارات الدواجن، والملح، والفلفل بحسب الرغبة.

سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

في قدر كبير على النار، سخني الزبدة وأضيفي العسل وحركي حتى يمتزج. ثم أضيفي شرائح البصل، وقومي بتشويحها مع التحريك من حين لآخر على نار خفيفة حتى يتكرمل البصل (يُصبح طرياً ويُحمر قليلاً). ثم أضيفي الفليفلة، واتركيها تذبل قليلاً.

افردي العجينة الأولى في قاع الصينية، وثبتيها عند الأطراف، ثم ضعي البصل المكرمل في قاع القالب المدهون بالزيت، ثم أضيفي القوانص والدجاج في الصينية، والكريمة الحامضة.

قومي بتغطية القالب، بعجينة البف باستري الثانية، وذلك باستخدام مقص المطبخ، واقطعيها بشكل متقاطع في وسط العجينة للسماح للبخار بالخروج، ثم ادهني الأجزاء العلوية بالبيض، وكرري ذلك حتى انتهاء الكمية كلها.

اخبزي الفطيرة في فرن مسخن مسبقاً لمدة 15 دقيقة أو حتى تنتفخ وتصبح ذهبية اللون، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها لمدة 5 دقائق.

للتزيين:

قومي برش الوجه بالبقدونس المفروم وقدمي الفطيرة دافئة.