وكيلى وزارة الشباب والرياضة والصحة يشهدا ختام دورى الاكاديميات النسخة الرابعة بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور حموده الجزار وكيل اول وزارة الصحة بالقليوبية، فعاليات ختام دورى الاكاديميات النسخة الرابعة كرة القدم ، التى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال ادارة الرياضة على ملعب نادى سيتى كلوب بنها ، بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، والكابتن محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية ، وقيادات المديرية ،برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

حضر الكابتن محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالقليوبية الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الشباب ، والسادة مديرى الادارات الفرعية ، مجالس الادارات الحفل النهائى دورى الاكاديميات النسخة الرابعة ، والذى بدا بطابور العرض ، السلام الجمهوري ، وكلمه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، انصراف طابور العرض ، فيديو عن دورى الاكاديميات ، عرض استعراضى لمدرسة الكرة بمركز شباب مدينة بنها ، عرض فنى لفرق التايكوندو بمركز شباب كفر حمزة ، المباراة النهائية وبين الشوطين فقرة التنورة ، الختام وتوزيع الجوائز .

و اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فى كلمته أن الدوري الاكاديميات لكرة القدم احد المشروعات المبتكرة فكرة ولدت صغيرة واستمرت فى التطوير والازدهار للعام الرابع على التوالى بمبادرة ذاتية من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، وان الدورى يهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، لاستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف مواهب رياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل .

يذكر ان الدورى اكاديميات القليوبية لكرة القدم النسخة الرابعة ، ينفذ على ثلاث مراحل سنية ، والتي تبدا المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك عدد 251 فريق على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية الخاصة ، ثم التصفيات التمهيدية داخل الادارات الفرعية ويتم تصعيد المركز الاول والثانى من كل مرحلة سنية على مستوى كل ادارة فرعية وصولا للمرحلة الرئيسية والتى تشمل تقسيم الفرق الصاعدة بالادارات الفرعية الى 4 مجموعات ، وتأتى الفرق الفائزة فى الادوار النهائية على مستوى المحافظة ،الفرق الفائزة على مستوى المرحلة السنية الثالثة ٢٠١٠/٢٠٠٩ حصول نامول على المركز الأول وحصول صنافير على المركز الثانى وحصول باسوس على المركز الثالث ، والفرق الفائزة على مستوى المرحلة السنية الثانية ٢٠١١ / ٢٠١٢ حصول أبوالمنجا على المركز الأول ، وحصول جمجرة الجديدة على المركز الثانى ، وحصول البرادعة على المركز الثالث . والفرق الفائزة على مستوى المرحلة السنية الاولى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ حصول ابو المنجا على المركز الثالث ، وحصول كفر الجزار على المركز الثانى ، وحصول عرب العيايدة على المركز الاول .