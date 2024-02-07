صحية ولذيذة.. طريقة عمل كيكة العسل الأسود بالقرفة

كيكة العسل الأسود من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كحلوى شهيه وسهلة، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة العسل الأسود

طريقة عمل كيكة العسل الأسود

المقادير

- دقيق : كوب ونصف

- العسل الأسود : كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية ومقطعة إلى مكعبات)

- ماء دافئ : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكربونات الصودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرنفل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية خبز، وادهنيها بالزبدة، وانثريها بالقليل من الدقيق.

ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والبيكربونات، والقرفة، والزنجبيل، والقرنفل، والملح في وعاء عميق، وقلّبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

ضعي البيض والزبدة في وعاء آخر، ثم اخفقي بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق، ثم أضيفي العسل الأسود والماء الدافئ، وأعيدي الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً.

أضيفي خليط الدقيق تدريجياً مع الاستمرار بالخفق وحتى يختفي الدقيق تماماً وتحصلي على مزيج ناعم القوام.

صبي خليط الكيك في الصينية المحضّرة، وساوي سطحه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة، حتى تمام نضج الكيك.

زيّني كيكة العسل الأسود بالسكر البودرة، ثم قدميها دافئة.