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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عودة المكسيكي.. أحمد فهمي ينطلق بتصوير أحدث أعماله الفنية

أحمد فهمى
أحمد فهمى

أنطلق النجم أحمد فهمي، بتصوير أحدث أعماله الفنية، فيلم "المكسيكي"، اليوم، وترافقه دور البطولة النسائية، الفنانة روبي، حيث يجسد في هذا الفيلم، الشخصية التي ظهر بها ضيف شرف في فيلم "كازابلانكا"، الذي قدمه أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وإياد نصار.

فيلم المكسيكي 

تفاصيل فيلم "المكسيكي"

كشف مصدر من داخل فيلم "المكسيكي"، أن التصوير انطلق اليوم، في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة الجيزة، ويشارك في التصوير أحمد فهمي وأوس أوس.

انتهى الفترة الماضية أحمد فهمي من تحضير الفيلم، والكتابة مع المؤلف والمخرج أحمد عبد الوهاب، وذلك بعد نجاحه الكبير العام الماضي في عملين، حيث قدم في السينما مستر إكس، في موسم عيد الأضحى، وحقق إيرادات كبيرة وقتها.

كما حقق أحمد فهمي نجاحًا كبيرًا بمسلسله العام الماضي، الذي تمّ عرضه على إحدى المنصات، وهو مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي قدم من خلاله قضية حقيقية بالمجتمع المصري في الماضي، عن سفاح تخصص في قتل النساء بمنطقة الجيزة.

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