السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في السودان

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الخريجي بحث أيضا اليوم /الأربعاء/، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.