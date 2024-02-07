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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في السودان

المهندس وليد بن
المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الخريجي بحث أيضا اليوم /الأربعاء/، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

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