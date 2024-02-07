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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأزمة المالية تضرب أسوان.. واللاعبون يقاطعون التدريبات

هشام زكريا مع مسؤولي
هشام زكريا مع مسؤولي أسوان

يشهد نادي أسوان تطورات مُتسارعة، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية. 

وكشفت مصادرمقربة، أن أسوان لا يمتلك القدرات المالية لتسديد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين مما دفعهم للانقطاع عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي، نظرا لفشل مجلس الإدارة فى توفير المبالغ المالية المطلوبة. 

وأضافت المصادر ان هشام زكريا المدير الفنى للفريق قرر حزم حقائبة والرحيل عن زهرة الجنوب بعدما فلشت الإدارة فى تلبيه مطالبه وحل مشكلة المستحقات المتأخرة، وهو ما يهدد مسيرة الفريق فى المباريات المقبلة. 

ومنح الجهاز الفني مهلة لمدة ٤٨ ساعة إلى مجلس الإدارة لحل كافة الأزمات او تقديم استقالته من تدريب الفريق.

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