وكيل تعليم قنا يتابع انعقاد لجنة اختيار المتقدمين للعمل رؤساء لجان ومراقبين

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، انعقاد لجنة اختيار المتقدمين للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك في حضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية والدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

أشار وكيل الوزارة أن لجنة إختيار المتقدمين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية كرؤساء لجان ومراقبين أوائل تشكلت برئاسة سمير عبدالله وعضوية كل من محمد مطصفى ومصطفى رشدى وفرج عبدالعظيم و تنعقد بمقر مدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات.

وأكد السيد على ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 - 2024م والتمثيل المشرف لتعليم قنا بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، موجهاً رؤساء اللجان بضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية.

وشدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية والتى تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة، وتعمل على إزالة المعوقات التى قد تواجه الامتحانات، في حالة حدوث ما يُعكر صفو الامتحانات، مع غلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان وذلك لضبط لجان سير الامتحانات.