الشباب والرياضة: انطلاق فعاليات مبادرة"حياة كريمة" في المنيا

تشارك وزارة الشباب والرياضة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لتطوير الريف المصرى فى جميع المحافظات، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري، وتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع.



وقد انطلقت اليوم قوافل حياة كريمة لأهالي قرية بني حسن بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل الفاعليات تنفيذ قوافل طبية للاسرة والأطفال وعيادات باطنة واسنان، بالإضافة إلى الفاعليات الثقافية والدينية بمشاركة علماء الازهر الشريف ورجال الكنيسة، ولفيف من استاذة التاريخ والقانون بجامعة المنيا .

كما شملت الفاعليات تنظيم ندوات لتوضيح العديد من البرامج التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء مثل (لرواق الازهري، وقيمنا من تراثنا ،والمؤتمر الوطني للنشء، والأنشطة الكشفيةلغير الكشفين) وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والبيئة والألعاب الترويحية، والجدير بالذكر تمت الفاعليات بحضور كل من جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وإيمان عثمان مدير الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة.