مياه الإسكندرية تستضيف ورشة العمل الخاصة بمناهج مدارس الصرف الصحي

عقدت شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، ورشة عمل تتناول استراتيجية تحديث مناهج المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتحقيق التوافق مع رؤية الدولة 2030.



تضمنت الورشة نقاشات حول عدة نقاط، منها عقد نتائج الامتحانات وتقييم المدرسين، ووضع إستراتيجيات لتحديث المناهج الفنية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أهمية ما تحقق من تطوير للمناهج وتأثيرها على النهوض بالعملية التعليمية حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن، وأن الشركة القابضة، والشركات لا تتوانى فى تقديم كل ما هو جديد من علوم المياه لأبنائها الطلاب.

من جهته، أعرب اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، عن أهمية التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للشركةالقابضة لتعزيز وتطوير مرافف قطاع المياه في مصر.