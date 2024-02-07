عاجل
بعد نشر المقاومة مشهد قنص الضابط الإسرائيلي جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه الإسكندرية تستضيف ورشة العمل الخاصة بمناهج مدارس الصرف الصحي

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت شركتى مياه  الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، ورشة عمل تتناول استراتيجية تحديث مناهج المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتحقيق التوافق مع رؤية الدولة 2030.


تضمنت الورشة نقاشات حول عدة نقاط، منها عقد نتائج الامتحانات وتقييم المدرسين، ووضع إستراتيجيات لتحديث المناهج الفنية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أهمية ما تحقق من تطوير للمناهج وتأثيرها على النهوض بالعملية التعليمية حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن، وأن الشركة القابضة، والشركات لا تتوانى فى تقديم كل ما هو جديد من علوم المياه لأبنائها الطلاب.

من جهته، أعرب اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، عن أهمية التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للشركةالقابضة لتعزيز وتطوير مرافف قطاع المياه في مصر.

 

مواد متعلقة

توقيع مذكرة تفاهم بين مياه القاهرة والمصرية للاتصالات لتحسين البنية الاساسية التشاركية

اليوم.. ضعف المياه عن مدينة منيا القمح بالشرقية لمدة 6 ساعات

وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة

الإسكان: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال المدن مع السفارة البريطانية بالقاهرة

الإسكان تُجري القرعة العلنية الأولى لقطع أراضٍ تم توفيق وضعها بمنطقة الرابية بالشروق

فرصة لتملك قطع أراضٍ في مدينة العبور بالتخصيص المباشر.. الأسعار والمساحات والأماكن

المتر بـ57 ألف.. تفاصيل بيع 5 قطع أراضٍ بالشروق

قطع المياه غدًا عن بعض مناطق دمياط لمدة 6 ساعات
الجريدة الورقية