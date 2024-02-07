ندوة تثقيفية بإعلام الشرقية لـ «دعم المنتج المحلي»

نظم مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بمقر المجمع الاعلامي بمدينة الزقازيق، وكانت تحت عنوان «دعم المنتج المحلي.. واجب على كل مصري».

تحدث في الندوة الدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، والدكتور خالد العراقي عضو مجلس النواب السابق.

أكد الطحاوي أهمية تنمية روح الإنتماء للوطن وبالمنتج المصري والذى يغزو معظم الأسواق العالمية مثل المنتجات القطنية والخضر والفواكة، مشيرا إلى أن مصر هى الأولى في العالم فى زراعة وتصنيع ورق البردي.

وذكر الاعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، أن هذه الحلقة النقاشية تأتى فى إطار الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلي بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وأشار الدكتور خالد العراقي، إلى أن قطاع الصناعة في مصر يعانى من أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج المستوردة بسبب تأخر تدبير الدولار للمصنّعين، لاستيراد المواد الخام من الخارج، وأرجع ذلك بسبب النقص الشديد في العملة الصعبة في مصر، وانخفاض سعر صرف الجنيه.

وطالب العراقي بوضع حد سريع لهذه الأزمة، معتبرا إياها من أكبر المشكلات الاقتصادية التى تواجه الوطن في الوقت الحالي، وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح العراقي أن مصر تمتلك الكثير من مقومات الصناعة مثل: وفرة المواد الخام، والكوادر البشرية المدربة، ومصادر الطاقة المختلفة، وشبكة طرق هى الأحدث في العالم.

واختتم العراقي حديثه مطالبا الدولة المصرية بتشجيع المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتوفير جميع أنواع المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.