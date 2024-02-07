وكيل تعليم قنا يتابع التدريبات الذهنية والبدنية للمعلمين بالأكاديمية المهنية

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، التدريبات الذهنية والبدنية للمعلمين الجدد المنعقد بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين ، في حضور محمد فرج الله مدير الاكاديمية المهنية والدكتور أحمد عبدالسلام كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى وحنان مبارك مدير قسم التدريب بادارة قنا التعليمية وعددًا من معلمى التربية الرياضية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأشار وكيل الوزارة أن التدريب عبارة عن تدريبات ذهنية وتدريبات لياقة بدنية مثل الوثب والوثب من الثبات والجرى الزقزاق والجرى 100 متر وغيرها ،ويستهدف التدريب 372 معلماً من المعلمين الجدد، والذين سيشغلون وظيفة معلم فصل ومعلم رياض أطفال كما يستمر التدريب لمدة 3 أيام على مستوى الادارات التعليمية.

وخلال لقائه قال السيد للمتدربين إنكم تحملون أسمى رسالة إنسانية، وإلا فأي شرف يضاهي شرف تربية النشء وتعليمهم، بأيديكم سيخرج جيلاً واعياً محباً لوطنه.

وأضاف ان التدريب سيكون نواة أولى فى حث المعلمين الجدد لأبناء تعليم قنا فى ممارسة الرياضة، والتى ستعود على صحة أبنائنا الطلاب بالخير جسديا وعقليا فى الوقت الذى سيطرت على عقولهم الألعاب الإلكترونية الخطيرة، مما يؤثر على مهاراتهم الحياتية والعملية والعقلية.