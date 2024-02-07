أثار تكليف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، للحكم الكويتي أحمد العلي قيادة مواجهة المنتخب القطري بنظيره الإيراني اليوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا، اعتراض لاعب إيراني .

مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

ويحتضن ملعب ستاد الثمامة، مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 في الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير وتجاوز المنتخب القطري عقبة أوزبكستان في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فازت إيران على اليابان في ربع نهائي البطولة في مفاجأة مدوية.

ويتسلح العنابي بالأرض والجمهور أمام المنتخب الإيراني القوي وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب وتوج المنتخب الإيراني بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل ويأتي في المركز الثاني ضمن أكثر المنتخبات الفائزة باللقب تساويا مع السعودية، وكلاهما خلف منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 4 مرات.

فيما حصد العنابي اللقب الأخير في البطولة وهو أحدث الفائزين باللقب حيث توج بطلا للقارة الصفراء مرة واحدة فقط في نسخة الإمارات 2019. ويقدم منتخب قطر مستوى رائعا منذ بداية البطولة.

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حيث تأهل بالعلامة الكاملة عن مجموعته بثلاثة انتصارات على لبنان، الصين وطاجيكستان تواليًا، وعبر من دور الـ16 على حساب فلسطين بانتصار بنتيجة 2-1، ثم أوزبكستان في ربع النهائي.

قطر ضد ايران

موعد مباراة قطر وايران في نصف نهائي كاس آسيا 2024

ستقام مباراة المنتخب القطري ضد منتخب إيران، والتي تأتي ضمن قمة نصف نهائي بطولة كأس آسيا ، يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير، وسنوفر لكم تفاصيل المواعيد في جدول زمني مفصل حسب المناطق الزمنية المختلفة:

الدولة/المنطقة موعد المباراة تونس، المغرب، الجزائر 4 مساءً مصر، السودان، لبنان، ليبيا 5 مساءً السعودية، الكويت، قطر، العراق، البحرين، اليمن، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، الصومال 6 مساءً الإمارات، سلطنة عمان 7 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

ستُقام المباراة القوية بين قطر وإيران في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير، وذلك على أرضية ملعب الثمامة، وتجذب هذه المباراة اهتمامًا واسعًا من الجماهير العربية والإيرانية على حد سواء، بالإضافة إلى عشاق كرة القدم حول العالم، سيتم بث المباراة عبر عدة قنوات فضائية مشفرة متاحة في الدول العربية، وتحتكر بعض الدول مثل الإمارات، العراق، والسعودية حقوق البث داخل أراضيها، فيما تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية حقوق بث البطولة على نطاق واسع في مختلف الدول، ويمكن مشاهدة المباراة من خلال القنوات الآتية: