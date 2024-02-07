قناة إسرائيلية تطالب بتفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية بعد عودتها من غزة

طالبت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية بعد عودتها من قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل من مصر إلى قطاع غزة وتعود دون تفتيش إسرائيلي، زاعمة أن المحتجزين و"الإرهابيين" يمكنهم العبور من خلال تلك الشاحنات إلى مصر "دون رقابة"، على حد قولها.

ومساء أمس الثلاثاء، قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 60% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة تذهب إلى حركة "حماس"، حيث نقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قيل إنهم تحدثوا في مناقشات مغلقة مع مسؤولين سياسيين آخرين، أن حوالي 60% من المساعدات التي تدخل قطاع غزة تذهب إلى حماس.