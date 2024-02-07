تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في احتفالية يوم الشهيد بالأقصر





شهدت محافظة الأقصر تنظيم احتفال يوم الشهيد، اليوم الأربعاء، والذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب؛ لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي، مدير الجمعية، نائبًا عن السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والكنيسة، والسادة عمداء الكليات بالجامعة، وأهالي الشهداء والمصابين.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاحتفال الذي تحرص جمعية المحاربين القدامي على تنظيمه كل عام، هو بمثابة عرفان بدور وتضحية أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين فدوا الوطن بأرواحهم في سبيل صون كرامته، وإحياءً لذكراهم العطرة، مضيفًا: تاريخ يوم الشهيد هو نبراس لشعب مصر، وستظل سيرة شهدائنا حية ونموذج يحتذى به؛ حفاظًا على عزة وكرامة هذا الشعب، موجهًا تقديره لجمعية المحاربين ولكل أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

تخلل الحفل، كلمة للأزهر والكنيسة عن منزلة الشهيد، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الشهيد، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، أعقبه كلمة السيد المحافظ، وكلمة السيد مدير جمعية المحاربين القدامى، ثم قام كل من محافظ الأقصر ورئيس الجامعة ومدير جمعية المحاربين القدماء، ومدير الأمن بتكريم المصابين وأسر الشهداء.

وعلى هامش الحفل، تبادل محافظ الأقصر، ورئيس الجامعة ومدير جمعية المحاربين ومدير الأمن الدروع.

يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩ .