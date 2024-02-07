استعراض خطة الازالات والتطهير والأسمدة بزراعة البحيرة

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، مدير عام الزراعة ، ومديرو الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى بالمراكز ومديري الإدارات الفنية بالمديرية .

حيث أكد موفق على ضرورة الاهتمام خلال هذه الفترة على منع أية تعديات على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة ، وأى مقصر فى هذا الشأن سيتحمل المسئولية فورا وسيكون العقاب عسير خاصة وان أجهزة الدولة بالكامل بناء على توجيهات القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ، وتم استعراض التعديات وما تم إزالته خلال شهر يناير واستعراض خطة إزالة التعديات التى تتم على مدار اليوم .

كما استعرض " وكيل الوزارة " المساحات المصرح بزراعتها بمحصول الأرز موسم 2024 حسب قرار وزير الرى رقم 543 لسنة 2023 مؤكدا على ضرورة زراعة أصناف الأرز المصرح بها خاصة الأصناف التى تتحمل الملوحة ، والأصناف التى يتم زراعتها على مصارف بالإضافة إلى المسموح به قانونا على الترع ،كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من خطة التطهير للمساقى والمصارف الخصوصية بعد وصول نسبة التطهير الفعلية الى 80 % ، حيث أن اجمالى الأطوال المستهدف تطهيرها 3024.5 كم مساقى و 1999 كم مصارف باجمالى 5023.5 كم ، تم تطهير 2533 كم مساقى و 1482.25 كم مصارف باجمالى 4015.25 كم بنسبة 80% مشددا على سرعة الانتهاء من الأطوال المتبقية حتى نصل إلى كامل النسبة المستهدفة ، كما وجه الشكر الى إدارات الرحمانية ، وأبو المطامير لوصولهما الى النسبة النهائية .

وشدد المهندس موفق محمود سارى على سرعة صرف الأسمدة لجميع المزارعين طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة ، مع تنفيذ التعليمات الخاصة بالصرف عن طريق كارت الفلاح ، وتم مناقشة موقف توزيع الأسمدة والرصيد ومشاكل صرف الأسمدة ونسبة الوارد مع مناقشة الاحتياج الفعلى من اليوريا والنترات .

كما تم استعراض موقف زراعة المحاصيل الشتوية على الطبيعة والانتهاء من الزراعات الشتويه ، وأشار " وكيل الوزارة " على أنه تم زراعة 262719 فدان قمح ائتمان و إصلاح زراعى واستصلاح ، و 10140 فدان فول بلدى ، و 1519 فدان ثوم ، و 5206 فدان كتان ، و 171 فدان شعير ، و 51724 فدان بطاطس شتوى ، و 6715 فدان نخيل ، و 198710 فدان بساتين ، و 30807 فدان بصل ، و 156516 فدان خضار ، و 31525 فدان بنجر السكر ، و 15543 فدان نباتات طبية وعطرية ، و 163782 فدان برسيم ، و 108 فدان قصب السكر ، و 187 فدان لوف ، و 9936 فدان محاصيل أخرى ، وذلك باجمالى 945308 فدان بنطاق محافظة البحيرة ووجه بضرورة بالمرور على الزراعات الشتوية، وخاصة زراعات القمح، ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية خصوصا محصول القمح الذي يمثل حجر الزاوية للأمن الغذائى.