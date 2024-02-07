محافظ شمال سيناء يشهد البطولة المحلية الأولي لألعاب القوي لذوي الإعاقة

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، البطولة المحلية الأولي لألعاب القوي لذوي الإعاقة داخل المحافظة في ملعب ابي صقل بالعريش، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة وحسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف بالعريش.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والوصول بها لمستوي البطولات، مؤكدًا علي دعم المحافظة للبطولة، موجهًا الشكر لنادي قادرون باختلاف واللاعبين هيئة التدريس بقسم العاب القوي بكلية تربية رياضية جامعة العريش والأخصائيين الرياضيين بمديرية الشباب والرياضة.

وأشار المحافظ الي مشاركة عدد 81 لاعب من مختلف الإعاقات بقيادة هيئة التحكيم من أعضاء هيئة التدريس بقسم العاب القوي بكلية تربية رياضية جامعة العريش والأخصائيين الرياضيين بمديرية الشباب والرياضة.

بدوره قال حسن صالح، رئيس نادي قادرون باختلاف علي ان مشاركة 15 لاعبا في سباق العدو لمسافة 50 متر، و44 لاعبا في سباق العدو 100 متر، و19 لاعبا في سباق العدو 200 متر ، و7 لاعبين في سباق العدو 400 متر و7 لاعبين في سباق الوثب الطويل و17 لاعبا في لعبة دفع الجلة و10 لاعبين في لعبة رمي الرمح.

وقام المحافظ بتكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز المتقدمة في كل لعبة من المسابقة، حيث منح الفائزين بالمراكز الأولي الميدالية الذهبية، والمراكز الثانية الميدالية الفضية، والمراكز الثالثة الميدالية البرونزية.