بنك البركة يشارك في أكبر صفقة تمويل مشترك لتوفير حلول تمويلية مبتكرة

أبرم بنك البركة أكبر صفقة تمويل مشترك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر لصالح شركة جيزة سيستمز، وشركة فاز للحلول المتكاملة . تبلغ قيمة الصفقة حوالى 5.5 مليار جنيه .

تعد الصفقة، والتي تمت بضمان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)؛ الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، هي أول تمويل ثنائي الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر بصيغتي المضاربة والمرابحة. إذ تهدف لدعم نمو وتوسيع وتطوير أعمال شركات solutionsالتابعة في المنطقة، إضافة إلى دعم توسعات شركتي جيزة سيستمز وفاز للحلول المتكاملة عبر زيادة محفظة مشروعاتهما، والتوسع في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة في عدة مجالات؛ منها الاتصالات والبنية التحتية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع.

وصرح حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "تؤكد مشاركة بنك البركة في صفقة التمويل المشترك على التزامه الراسخ نحو تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى ودعم نمو الأعمال بما يعزز الحلول التمويلية المبتكرة والمستدامة؛ تماشياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع التمويل الإسلامي فحسب، بل تعكس حرصنا المستمر على المساهمة في التنمية الإقتصادية. وبينما نمضي قدمًا، يظل بنك البركة واثقًا من قدرته على المساهمة في ازدهار الشركات من خلال مثل هذه المبادرات المالية، مع الالتزام بالقيم التي تحدد هويتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة."

ويدير التمويل كل من مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بصفته وكيل التمويل ووكيل الضمان ووكيل الاستثمار العالمى وبنك الحساب وذراعه الاستثماري شركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» - ADI Capitalبصفته المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد. يشارك فى التمويل عدد من البنوك الإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الكبرى العاملة في مصر، وهي كل من البنك الأهلي المتحد البحرين ومصر، وبنك ABCالبحرين ومصر، وبنك أبوظبي التجاري بالإمارات ومصر، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، وذلك كمرتبين رئيسيين أوليين، إلى جانب مشاركة بنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والبنك العربي مصر كمرتبين رئيسيين.