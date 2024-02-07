مدير تعليم أبوتشت يستعرض جاهزية المدارس لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الاربعاء 7 الجاري حضره عمر السمان رئيس مجلس لمناء الإدارة ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي ومجدي امين رئيس وحدة الجودة والإعتماد وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، اجتماعا موسعا بقاعة اجتماعات مدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية.

استهدف الاجتماع مديري المدارس الثانوية، وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2023 م تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

شدد مدير عام الإدارة، على الاستعداد التام لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري من حيث النظافة والانضباط الإداري ومتابعة موقف الكنب الدراسية ومتابعة سجلات إعداد المعلمين والمعلمات.

كما طالب بضرورة تفعيل حصص المشاهدة والمشاركة في الأنشطة التربوية لكونها أحد عوامل الجذب لحضور الطلاب واقبالهم علي التعلم والعمل علي الاستمرار بمجموعات الدعم المدرسي للطلاب.

وفي سياق متصل حرص قاصد على تكريم مدير التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية والعاملين بالمطبعة السرية الذين شاركوا في إنجاح العملية الامتحانية خلال الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في القيام بالاعمال المكلفين بها علي اكمل وجه معربا عن تقديره لجميع الأوفياء المخلصين ومن يحملون علي عاتقهم تقديم الأفضل لخدمة منظومة التعليم بأبوتشت.