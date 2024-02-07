وكيل تعليم الغربية  يشهد فعاليات "في حب مصر".

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات في حب مصر، الملتقى الثامن للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالغربية، بمدرسة الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات، الدكتورة ولاء صلاح الدين مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات والأستاذ أشرف منصور موجه عام التربية المسرحية والأستاذ، السيد دنيا موجه عام التربية الفنية بالمديرية، والأستاذة أمل الشيخ موجه عام الاقتصاد المنزلي، والأستاذ محمد حموده، مدير إدارة الأمن، ولفيف من السادة الضيوف والموجهين ومديري المدارس الرسمية للغات.

وخلال الملتقى الثامن تنافست المدارس الرسمية والمتميزة للغات من الادارات التعليمية العشر خلال المسابقات، حيث تضمنت المسابقات أنشطة التربية الفنية والاقتصاد المنزلي والعروض الفنية والمسرحية، حيث أبدع التلاميذ في الأداء الحركي والفني والمسرحي، وقدم الطلاب طابور عرض للمدارس المشاركة، ومسابقات الذكاء الاصطناعي، ومسابقات التربية الفنية، بالإضافة إلى العروض الفنية.

وأكد "وكيل الوزارة " خلال كلمته أن الملتقى دعم للعلم والموهوبين ورسالة للإبداع، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالطفل وتنمية قدرته على مواجهة التحديات، مضيفا أن الأنشطة التربوية هي روح العملية التعليمية، والميدان الخصب التي تصقل من خلالها وجدانيات الطلاب من ميول واتجاهات وقيم، فهي تنمي قيم الحب والخير والجمال والولاء والانتماء، وتسمو بالروح الإنسانية، مؤكدا على أن ممارسة الأنشطة تسهم في خلق جيل راق متذوق يمتلك الموهبة ويتمتع بالانتماء ويسعى لرفعة وطنه ويرسخ القيم الوطنية لدى الطلاب لبناء مواطن يشارك في بناء المجتمع وتقدمه، مضيفا أن المسابقات تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعبير الإبداعي وتنمية مهاراتهم الفنية المختلفة، مشيرا إلي أن تحقيق التنشئة المتكاملة لدى الطلاب هو الدور المنوط بالمدرسة وأن ذلك لا يتحقق بالتعليم فقط، وإنما يشمل ناحية الأنشطة التربوية أيضا فكلاهما مكملا للآخر.

شارك في الملتقى الثامن "في حب مصر"، مدارس اللواء حسين جابر الرسمية للغات، النصر الرسمية للغات، مدرسة التحرير الرسمية للغات، مدرسة الجمهورية الرسمية للغات، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية للغات، مدرسة عبد المولى طعيمة الرسمية للغات، مدرسة ابيار الرسمية للغات، مدرسة غياث الدين الرسمية للغات، مدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، مدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات، مدرسة عمار بن ياسر الرسمية للغات، مدرسة شبرا النملة الرسمية للغات، مدرسة نشيل الرسمية للغات، مدرسة الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات، والشهيد محمد الدرة الرسمية للغات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والاستاذ الدكتور راندا شاهين رئيس قطاع التعليم، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والتعليم الأساسي