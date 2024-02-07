تكثيف الإجراءات الوقائية للاكتشاف المبكر ومنع دخول أي أمراض معدية من الخارج

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بتكثيف الجهود التي تقوم بها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتم في جميع المنافذ الحدودية لجمهورية مصر العربية ، من أجل الاكتشاف المبكر والسيطرة والتحكم ومنع دخول أي أمراض معدية وافدة من الخارج ، وذلك من خلال استمرار تنشيط إجراءات الترصد والتعامل السريع مع أي حالات يشتبه إصابتها بأمراض معدية ، بما يتسق مع القواعد العلمية والعملية المعمول بها عالمياً ومحلياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة جهود قطاع الطب الوقائي ، فيما يخص ترصد الأمراض المعدية ، متابعة الموقف الوبائي محليا وعالميا ، وتوافر التطعيمات ، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو تقديم الخدمات الوقائية للأشقاء القادمين من غزة والسودان.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الاجتماع تناول استعراض الجهود التي يقوم بها قطاع الشئون الوقائية في مجال مكافحة نواقل الأمراض ، مشيراً إلى تأكيد الوزير على تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على خلو مصر من تلك الأمراض المنتقلة.

أضاف " عبد الغفار " أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود التي تتم فيما يخص الأمراض المستهدفة بالتطعيم ، مشيراً إلى تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على استمرار الحفاظ على نسبة تطعيم أكثر من 95% طبقا لأدلة منظمة الصحة العالمية.

ولفت " عبد الغفار " إلى أن الوزير قد وجه باستمرار الحملات التثقيفية بشأن اتباع الإرشادات الوقائية لمنع انتقال العدوى ورفع درجة الوعي لدى المواطنين ، وذلك في إطار رؤية قطاع الطب الوقائي بتحسين جودة البيئة الصحية والحفاظ على المواطنين من أي أمراض معدية.



حضر الاجتماع ، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي ، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للبشئون الوقائية ، والدكتور راضي حماد رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة.