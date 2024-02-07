صحة غزة: 123 شهيدًا في القطاع خلال 24 ساعة وتحذيرات من مجاعة مُحققة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 مُصابًا.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا لا يتضمن عدد الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى".

بدوره، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجويع السكان في غزة .. مشيرا إلى أن هناك مجاعة مُحققة على الأبواب.

وأضاف - في بيان صحفي - أن هناك إجماعا لخبراء دوليين على أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به في غزة قد يفوق عدد القتلى بشكل مباشر خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاحتلال يسمح في أحسن الأحوال، بدخول ما يتراوح بين 70 إلى 100 شاحنة، مقارنة مع 500 شاحنة على الأقل كانت تدخل قبل 7 أكتوبر.

وأكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تعقيدًا بسبب الحصار المفروض على السكان داخله من كل الجهات، ما يحول دون قدرتهم على الإنتاج المحلي أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى.

وأشار المرصد إلى أن نحو 53% من سكان القطاع يعانون من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين يعاني 26% منهم (نصف مليون شخص) من المجاعة، وهناك ازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.