الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الدعم السريع تنفي الانسحاب من أم درمان

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع

أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور، اليوم الأربعاء زيف الأخبار التي تفيد  انسحاب قوات الدعم من مدينة أم درمان.

وطبقًا لشبكة سكاي نيوز، جاء نفي المستشار محمد المختار النور، ردا على ما وصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، التي قام الجيش السوداني نشرها تفيد بان قواته سيطرت على سوق مدينة أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع.

تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 10 من 14 مقر رئيسي وفرعي للجيش وتتقاسم معه السيطرة على القيادة العامة في وسط الخرطوم؛ فيما يسيطر الجيش على معظم المقار العسكرية في مدينة أم درمان التي شهدت معارك طاحنة بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

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