رئيس السكة الحديد يكرم الدكتور ياسر عبدالله لحصوله على الدكتوراه

كرم المهندس محمد بك عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الدكتور ياسر عبدالله لحصوله على درجة الدكتوراة.

وحصل الدكتور ياسر عبدالله على الدكتوراة من كلية الدراسات العليا بالاكاديية البحرية "بعنوان تسويق خدمات السكة الحديد ودورها في زيادة الموارد الاقتصادية بدراسة تطبيقية علي الهيئة القومية لسكة الحديد ".

وتحرص السكة الحديد دائمًا على تشجيع جميع العاملين فيها على التقدم ايمانًا من وزارة النقل بأهمية تطوير العنصر البشري الذي يعد أهم محاور النجاح.