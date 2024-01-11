الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس. 

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السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 959 و946 سياحي القاهرة الإسماعيلية والعكس

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حجز تذاكر السكة الحديد من "فوري"

وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تشغيل قطار 3502 القاهرة / أسيوط بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحاً ويصل محطة أسيوط الساعة 07:25 صباحاً، وتشغيل قطار 3503 أسيوط / القاهرة يقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط طبقاً للجداول المرفقة. 

يذكر أن الهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 

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