السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس.

وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تشغيل قطار 3502 القاهرة / أسيوط بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحاً ويصل محطة أسيوط الساعة 07:25 صباحاً، وتشغيل قطار 3503 أسيوط / القاهرة يقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط طبقاً للجداول المرفقة.

يذكر أن الهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

