حكم نهائى ببراءة مرتضى منصور من سب العتال ونجله

أصدرت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ادهم فهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد تقي الدين وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهم السب والقذف وازعاج السلطات في الدعوي رقم 1153 لسنه 2023 جنح اقتصادية والمستأنفة برقم 831 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية .

وتضمن حكم المحكمة الاستئنافية رفض استئناف نيابة الشؤون المالية وتأييد حكم اول درجةًالصادر ببراءة مرتضي منصور بتاريخ23 سبتمبر 2023 من الدائرة الاولي برئاسة معالي المستشار خالد ابو زينة وعضوية معالي المستشارين احمد هلال واحمد حسن ومحمد ابو دنيا .

وكان ممدوح عباس كلف محامية كمال شعيب بتقديم بلاغ للنيابة العامة بصفته وكيلا عن مجدي العتال ونجلة هاني العتال وهو نفس تكليف عباس لشعيب بان يكون وكيلا عن حسين لبيب وهاني شكري وعبدالله جورج وغيرهم من خصوم مرتضي منصور.

وبالفعل تقدم شعيب ببلاغ الي النيابة العامة بصفتةً وكيلا عن العتال ونجلة اتهم فيه مرتضي منصور بالقذف والسب في حق العتال ونجله وتعمد ازعاجهم بأن أعلن أن عضويتها مزورة ولاعلاقة لهما بنادي الزمالك وبناء علي البلاغ حركت النيابة العامة الدعوي ضد مرتضي منصور فأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءته فقامت النيابة العامة بأداء دورها وواجبها واستأنفت حكم البراءة وبجلسة اليوم اصدرت محكمة جنح مستأنف حكما نهائيا برفض استئناف النيابة وتأييد حكم اول درجة ببراءة مرتضي منصور

وعلق مرتضى منصور على صفحته بقوله

قضاء مصر لا يشكر ولا يذم .

الشكر لله والحمد لله على المحن قبل النعم .