سيارات مياه من التضامن الاجتماعي لاهالى شمال سيناء



في إطار جهود الدولة بتنمية وتعمير سيناء والاهتمام بابناء محافظه شمال سيناء ،اهدت وزاره التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء عدد ٥سيارات فنطاس مياه لتوزيع المياه مجانا على المواطنين في تجمعات وقري المحافظة.



وقال علي غيط،مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ،ان كل سيارة بسعة 10متر ، وبتكلفة 5 ملايين و885 ألف جنيه هدية من وزاره التضامن الاجتماعي إلي محافظة شمال سيناء.

بدوره وجه اللواءدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الشكر إلي وزيرة التضامن الاجتماعي علي دعم محافظة شمال سيناء.



واضاف المحافظ أن سيارات المياه سيتم توزيعها لنقل المياه للتجمعات والقري ،فضلا عن إنشاء محطات لتحلية المياه في القري.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة بشمال سيناء وأبناءها وتدعيمهم بكل الاحتياجات الخاصة بهم.

وقام المحافظ بتفقد السيارات خلال وصولها إلى محافظة شمال سيناء في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمحاسب علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.