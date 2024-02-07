جامعة أسيوط تنظم الملتقى المصري الياباني الثقافي العلمي

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، الملتقى المصرى - اليابانى الثقافى العلمى،؛ وذلك يومى (١٤) و(١٥) فبراير، بحضور سفير دولة اليابان؛ وبمشاركة المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن الملتقى يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين الجامعة، وكلاً من؛ الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمركز القومي لبحوث المياه؛وذلك بهدف تحقيق التعاون؛ العلمى، والفنى بين الجامعة، وهذه الجهات، فى عدة مجالات من بينها؛ الموارد المائية، والبيئة، والتخطيط العمرانى، والصحة، والإسكان.

وأشار الدكتور السيد أبوالعلا أستاذ الجيولوجيا والمياة، ومنسق الزيارة؛ أن فعاليات الملتقى تتضمن مجموعة من المحاضرات للتعريف بالمنح - اليابانية، وكيفية السفر إلي اليابان مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، الحاصلين على منح من دولة اليابان، وعدد من الجهات اليابانية، وافتتاح المعرض الثقافي ببهو قاعة الدكتور محمد رأفت؛ والذى تشارك به كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية النوعية، وكلية العلوم، والمدرسة اليابانية بأسيوط، وغيرها من الجهات المشاركة والداعمة للملتقى، كما يشهد الملتقى حفلا استعراضيا؛ كما يتضمن عروض موسيقية وتشارك بها كل من: قصر الثقافة و المدرسة اليابانية بأسيوط.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس جامعة أسيوط للذكاء الإصطناعى؛ إن الملتقى يتضمن زيارة سفير دولة اليابان؛ لمتحفي "الجولوجيا" و "الفونا" بكلية العلوم، وتوقيع عدد من البروتوكولات في إطار المشروع القومي لإنجاز برنامج تنمية جنوب الصعيد الذي ترعاه القيادة السياسية.