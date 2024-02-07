معاقبة 10 تجار مخدرات بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ل9 آخرين بسوهاج

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، وبإجماع الآراء، بإعدام 10 متهمين شنقاً وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبت 9 آخرين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبت هيئة المحكمة 2 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وإحراز أسلحة آلية وذخيرة بدون ترخيص، وكذلك مقاومة السلطات، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج .

تعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المخدرات إجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة .

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل فريق من ضباط مكافحة المخدرات وضباط البحث الجنائي للقبض على المتهمين وأثناء عملية القبض عليهم بادروا بإطلاق النار على ضباط الشرطة وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والافيون والشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط أسلحة آلية بحوزتهم وأسلحة بيضاء .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزولة نشاطهم الإجراحي .

وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهم الإتهامات بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين والتعدي على ضباط الشرطة بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية لمنعهم من أداء عملهم كما اتهمتهم بإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة بدون ترخيص وإحراز أسلحة بيضاء، وأحالة النيابة العامة المتهمين محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكما السالف ذكره .