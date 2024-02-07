محافظ الجيزة يتفقد موقع إنشاء مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام

تفقد محافظ الجيزة موقع انشاء مركز خدمات مصر الجاري انشاءه بهضبة الاهرام بحي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.



وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة مشيراً إلي ان المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.



وأوضح راشد أنه سيقدم كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات.



ووجه المحافظ خلال تفقده موقع انشاء مركز خدمات مصر بضرورة تسخير كافه الإمكانيات وإزالة العقبات لسرعة الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة للمركز لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين .

موجها رئيس حي الهرم بإصدار التراخيص اللازمة للعمل مع ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمركز لتسهيل حركة سير المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الهرم وممثلي وزارة التخطيط والشركة المنفذة.