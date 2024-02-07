الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط شركة دعاية غير مرخصة فى العجوزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الداخلية من ضبط شركة دعاية غير مرخصة في العجوزة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفنى العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لإستخدامها فى أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون.

 

تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك- وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص")، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.

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