الرئاسة الفلسطينية تثمن موقف المملكة السعودية في دعم القضية

توجهت الرئاسة الفلسطينية بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها لحقوق الفلسطينيين، مؤكدة على ثقتها بدعم السعودية الراسخ لفلسطين في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

فيما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بموقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة؛ وفي المقدمة منها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ثمن رئيس الوزراء، موقف المملكة الداعي لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، ودعوتها للمجتمع الدولي؛ لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك بوابة للسلام في المنطقة والعالم.

كما أيدت رابطة العالم الإسلامي، موقفَ المملكة العربية السعودية الثابت بشأن مسارِ السَّلام العربي - الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

‏وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، تأييدَها لموقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها "القدس الشرقية"، ووقف العدوان الإسرائيلي على "غزة"، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وأشادت الرابطة بدعوة المملكة للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ‏وبالتالي يتحقق الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.