إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، جراء إنقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المركبات المتحركة والمارة.