عاجل
نهاد أبو القمصان تطالب بأقصى عقوبة لوالد طفلتي الأسانسير
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد لقاء الأهلي الأفريقي المقبل

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم ١٦ فبراير الجاري لحساب الجوله الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

txt

كولر يقود مران الدوليين في الأهلي.. وظهور ديانج

ويخوض الاهلي لقاء 16 فبراير الجاري خارج أرضه بدولة الجزائر محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد اربع نقاط.

مران الأهلي اليوم..

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم.‏
واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏
وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.
وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎

مواد متعلقة

أمم أفريقيا.. تشكيل الكونغو المتوقع لمباراة كوت ديفوار
الجريدة الورقية