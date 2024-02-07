موعد لقاء الأهلي الأفريقي المقبل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم ١٦ فبراير الجاري لحساب الجوله الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويخوض الاهلي لقاء 16 فبراير الجاري خارج أرضه بدولة الجزائر محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد اربع نقاط.

مران الأهلي اليوم..

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎