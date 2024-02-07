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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يقود مران الدوليين في الأهلي.. وظهور ديانج

بوابة الوفد الإلكترونية

قاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم الأربعاء.

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.

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