صنداونز يجدد تعاقد مدافعه الدولي بعد تألقه في الكان

كشفت مصادر صحفية في جنوب افريقيا ان نادي صنداونز الجنوب افريقي بطل كأس السوبر الأفريقي قد قام بتجديد تعاقده مع مدافعه الدولي اوبيري موديبا بعد تالقه في كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار .

وقالت صحيفة الديلي ستار نقلا عن وكيل الاعب ان نادي صنداونز قرر تجديد التعاقد بعد تألق ظهيره الأيسر في مباريات جنوب أفريقيا وتلقيه العديد من العروض من خارج جنوب أفريقيا .

وأضافت الصحيفة : عقد موديبا ينتهى بنهاية موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الا ان إدارة صنداونز قررت تمديد التعاقد لمدة موسمين لينتهي في عام ٢٠٢٧ .

وفي تصريحات لوكيل الاعب قال : تم توقيع التعاقد لمدة موسمين . كما يعلم الجميع يحاول صنداونز دوما الحفاظ على لاعبيه وقام بالفعل بتمديد التعاقد مع الاعبين مافالا و آرون موكوينا من قبل والان موديبا .

وعن التعاقد الجديد قال وكيل الاعب : العقد الجديد افضل بالقطع من التعاقد الذي وقعه موديبا عند قدومه إلى صنداونز قادما من سوبر سبورت قبل عامين . صنداونز يريد التأكد من استمرار لاعبه كما يريد أن يكون الاعب سعيدا بالاستمرار مع الفريق ورفض العروض الخارجية . سياسة النادي هي الحفاظ على الاعبين وعدم التفريط فيهم بسهولة .

يذكر ان جنوب أفريقيا ستواجه نيجيريا مساء الاربعاء في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية على ملعب بواكيه .