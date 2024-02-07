إصابة 3 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بحروق مختلفة في أنحاء بالجسم؛ جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بناحية ترعة البطيخ بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق، لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مركز ههيا للحروق، بوصول كل من: «رضا. جودة»" 35 عاما، مصابًا بحروق مختلفة بالوجه والذراعين والساقين، ونجله «محمد» 12 عاما، مصابًا بحروق بالوجه والذراعين، و«ماجد. س» 30 عاما، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء الجسم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبالفحص، تبين وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بناحية ترعة البطيخ بمركز أولاد صقر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.