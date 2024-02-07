فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك لمدة ٢٠ دقيقه

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، خلال الفقرة البدنية والتي خاضها اللاعبين، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وتولى جواوو ميجيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي استمرت حوالي 20 دقيقة، وتم خلالها استخدام الأدوات الخاصة بالتدريبات البدنية، بالإضافة إلى فقرة إطالات.

وقام الجهاز الفني للفريق بإجراء تقسيمة مصغرة للمجموعات الثلاث، تم خلالها التركيز على تدريبات التمرير القصير.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.