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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة
القوات المسلحة

 بعث الفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1445هـ جاء فيها :

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السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة المباركة التى كرٌم الله سبحانه وتعالى بها نبى الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى، متمنياً لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه العظيم بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التى تركها فينا نبى الأمة فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، لتظل مصر بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة وطناً أمناً مستقراً. والله أدعو أن يحفظ مصر وشعبها وأن يعيد على سيادتكم هذه الذكرى المباركة بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بكل الخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، هذا وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، كما أصدر الفريق أسامة عسكررئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً بنفس المناسبة، كما هنأ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

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