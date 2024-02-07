وكيل صحة سوهاج يوجه بتدريب كوادر هيئة التمريض بمستشفى ساقلتة المركزي

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة ومحمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية مستشفى ساقلته المركزي وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى مشدداً على ضرورة الإلتزام بالزي الخاص بكل فئة بالمستشفي لسهولة تعرف المواطن علي مقدم الخدمة الطبية له كما شدد على الإلتزام بقواعد وسياسات مكافحة العدوي ومستوي النظافة العامة .

ووجه وكيل وزارة الصحة بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضية والفنية بالمستشفي وخاصة كوادر اقسام الرعايات المركزة والطوارئ والحضانات والعمليات وذلك ليكونوا في جاهزية تامة ويمكن الإعتماد عليهم عند إستلام المستشفى الجديد وتشغيلها .



كما تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ومرافقوه وبحضور الدكتور جيمي جمال مدير إدارة ساقلتة الصحية الأعمال الجارية بالمستشفى الجديد ونسبة الإنجاز بها مشيداً بحجم الأعمال ومؤكداً على متابعة الأعمال الإنشائية بجميع المستشفيات قيد التطوير ورفع الكفاءة لافتاً انه فور الإنتهاء من الأعمال بتلك المشاريع سيتم تجهيزها فوراً وتشغيلها.



وأثناء التفقد والمتابعة استمع وكيل صحة سوهاج إلى عدد من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأرائهم وطلباتهم ورؤيتهم مؤكداً لهم أن الجميع حريصون على تقديم أفضل الخدمات لأهالينا من المرضى وناشدهم بالتكاتف من أجل البناء والتعمير وأن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتوفير جميع الخدمات الطبية له بجودة وكفاءة .