الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزارة التربية والتعليم تفتتح بطولة المدارس الرياضية في الوادى الجديد

بطولة المدارس الرياضية
بطولة المدارس الرياضية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار" نبني بطل.. نحقق أمل" في الفترة من 5 فبراير إلي 8 فبراير 2024 بمحافظة الوادي الجديد. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ، والدكتورة منى يحيي مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية.

ويشارك فى البطولة 700 لاعبا ولاعبة من 22 مدرسة بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، القليوبية، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والاقصر).

مسابقات بطولة المدارس الرياضية

ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات فى مسابقات الألعاب الجماعية (كرة القدم - الكرة السلة - كرة اليد - وكرة الهوكي ، والألعاب الفردية الكاراتيه - المصارعة - وألعاب القوي 100 متر عدو، و100 متر  والوثب الطويل، ودفع الجلة ). 

ويذكر أنه قد تم عقد اجتماع فني للهيئة المنظمة للبطولة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، وفرق العمل بالمديرية  وتم إجراء القرعة وتحديد مباريات المجموعات للفرق الجماعية والفردية للفرق المتنافسة.

وستشهد بطولة المدارس الرياضية تتويج الفرق الفائزة فى الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية على مستوى البطولة.

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